Путин подписал указы о назначении министров нового правительства

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров, которые войдут в состав нового правительства России.

Российский лидер утвердил министрами экономического блока Максима Орешкина, Дениса Мантурова, Александра Новака, Константина Носкова, Дмитрия Патрушева, Дмитрия Кобылкина, Евгения Дитриха и Владимира Якушева.

На пост главы министерства культуры России назначен Дмитрий Мединский, сохранил свой пост и министр спорта Павел Колобков. Главой Минюста в составе нового кабмина стал Александр Коновалов. Министром чрезвычайных ситуаций вместо Владимира Пучкова назначен ранее занимавший пост заместителя директора Федеральной службы безопасности России Евгений Зиничев.

Согласно указу президента России Владимира Путина министром внутренних дел России останется Владимир Колокольцев.

Напомним, ранее в пятницу глава правительства России Дмитрий Медведев представил российскому лидеру список кандидатур в кабмин. Глава государства отметил, что все, кого рекомендует Медведев, — это отлично зарекомендовавшие себя руководители.