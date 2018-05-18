Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин назначил Антона Силуанова на пост первого вице-премьера – министра финансов России. Соответствующий указ обнародован на сайте Кремля.

В пресс-службе Кремля опубликовали указ Путина о назначении Силуанова на должность в правительстве страны.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Силуанова Антона Германовича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром финансов Российской Федерации», — отмечается в обнародованном документе, подписанном президентом страны.

Ранее выдвинутый на пост первого вице-премьера России Антон Силуанов констатировал, что эта должность для него — «большая ответственность».