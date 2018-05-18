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Путин назначил Силуанова на должность первого вице-премьера — министра финансов РФ
Политика
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    Путин назначил Силуанова на должность первого вице-премьера — министра финансов РФ

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    Путин назначил Силуанова на должность первого вице-премьера — министра финансов РФ

    Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин назначил Антона Силуанова на пост первого вице-премьера – министра финансов России. Соответствующий указ обнародован на сайте Кремля.

    В пресс-службе Кремля опубликовали указ Путина о назначении Силуанова на должность в правительстве страны.

    «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Силуанова Антона Германовича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром финансов Российской Федерации», — отмечается в обнародованном документе, подписанном президентом страны.

    Ранее выдвинутый на пост первого вице-премьера России Антон Силуанов констатировал, что эта должность для него — «большая ответственность».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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