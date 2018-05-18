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Посол Сирии обсудит в Крыму сотрудничество в сфере образования
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    Посол Сирии обсудит в Крыму сотрудничество в сфере образования

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    Посол Сирии обсудит в Крыму сотрудничество в сфере образования

    Симферополь, 18 мая. Посол Сирии в России Риад Хаддад планирует совершить визит в Крым, в ходе которого посетит международный детский центр «Артек». Об этом сообщает пресс-служба детского лагеря.

    Визит посла в Крым состоится 19 мая. Хаддад ознакомится с работой детского центра, а также обсудит с руководством «Артека» образовательные программы для сирийских детей и программы повышения квалификации для учителей русского языка из Сирии. В ходе визита посол встретится с сирийскими детьми, которые в настоящее время отдыхают в «Артеке».

    «Это дети сирийских военнослужащих, погибших в войне с мировым терроризмом. Ребята проведут для высокого гостя экскурсию по «Артеку», покажут полюбившиеся за две недели достопримечательности и расскажут о том, как организована языковая, психологическая и бытовая адаптация сирийских детей к артековской жизни», - говорится в сообщении.

    Кроме того, посол примет участие в телемосте «Артек – Дамаск», который будет проходить в рамках Международной детской военно-исторической ассамблеи «Вечный огонь-2018».

    Автор: Алексей Громов
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