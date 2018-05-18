Путин назначил Шойгу на пост министра обороны РФ

Москва, 18 мая. Сергей Шойгу назначен на пост министра обороны Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Шойгу Сергея Кужугетовича министром обороны Российской Федерации», — говорится в документе​​​, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Сергей Шойгу занимает пост главы Минобороны РФ с 2012 года. В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Путину вновь назначить его на пост министра обороны.

Напомним, в пятницу глава правительства России представил российскому лидеру список кандидатур в кабмин. Глава государства отметил, что все, кого рекомендует Медведев, — это отлично зарекомендовавшие себя руководители.