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Путин назначил Шойгу на пост министра обороны РФ
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    Путин назначил Шойгу на пост министра обороны РФ

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    Путин назначил Шойгу на пост министра обороны РФ

    Москва, 18 мая. Сергей Шойгу назначен на пост министра обороны Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Шойгу Сергея Кужугетовича министром обороны Российской Федерации», — говорится в документе​​​, опубликованном на официальном сайте Кремля.

    Сергей Шойгу занимает пост главы Минобороны РФ с 2012 года. В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Путину вновь назначить его на пост министра обороны.

    Напомним, в пятницу глава правительства России представил российскому лидеру список кандидатур в кабмин. Глава государства отметил, что все, кого рекомендует Медведев, — это отлично зарекомендовавшие себя руководители. 

    Автор: Тимур Румянцев
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