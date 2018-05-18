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Общество
Ростуризм предупредил россиян об опасности поездок в Тунис
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    Ростуризм предупредил россиян об опасности поездок в Тунис

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    Ростуризм предупредил россиян об опасности поездок в Тунис

    Москва, 18 мая. Ростуризм предупредил россиян об опасности поездок в Тунис и призвал граждан отказаться от посещения африканской страны на фоне волнений в ней. Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

    Как отметили в Ростуризме, социально-экономические проблемы могут привести к протестным акциям населения Туниса и волнениям студентов, особенно в столице и южных районах страны. При этом актуальной остается угроза терактов со стороны боевиков ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация), которые действуют с территории Ливии и Алжира. Как подчеркивается в сообщении, в настоящее время в Тунисе действует режим ЧС.

    «В этой связи Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Тунис, предупреждать своих клиентов о ситуации в стране», — говорится на сайте ведомства.

    Ростуризм также попросил граждан по возможности воздержаться от поездок в Тунис, особенно одиночного посещения страны. Тем туристам, которые все же намерены отправиться в африканскую страну, в ведомстве рекомендовали соблюдать меры личной безопасности, быть осторожными и осмотрительными и помнить о нормах поведения в мусульманской стране.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
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