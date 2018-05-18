Меню
Технологии
Глава «АвтоВАЗа» рассказал о новом внедорожнике Lada 4х4
Политика
Госдеп США призвал освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова
Следующая новость
Загрузка...

    Глава «АвтоВАЗа» рассказал о новом внедорожнике Lada 4х4

    53

    Глава «АвтоВАЗа» рассказал о новом внедорожнике Lada 4х4

    Тольятти, 17 мая. Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил, что новая Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan для среднеразмерных машин CMFB-LS. Об этом он заявил на пресс-конференции для журналистов.

    В Тольятти работают над преемником существующей Lada 4x4 и рассматривают возможность использования новой платформы. Глава компании заявил, что инженеры хотят сохранить лучшие качества внедорожника.  Известно, что уже летом Renault завершит адаптацию платформы CMFB-LS для Lada 4х4.

    Николя Мор не стал комментировал сообщения о том, что автопроизводитель может сделать «микс» платформы альянса и собственных разработок. В руководстве надеются, что преемник легендарного автомобиля займет свою нишу на российском рынке и будет достаточно сильным конкурентом для внешних рынков. Напомним, что Lada 4х4 является автомобилем с сорокалетней историей.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.