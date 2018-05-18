Глава «АвтоВАЗа» рассказал о новом внедорожнике Lada 4х4

Тольятти, 17 мая. Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил, что новая Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan для среднеразмерных машин CMFB-LS. Об этом он заявил на пресс-конференции для журналистов.

В Тольятти работают над преемником существующей Lada 4x4 и рассматривают возможность использования новой платформы. Глава компании заявил, что инженеры хотят сохранить лучшие качества внедорожника. Известно, что уже летом Renault завершит адаптацию платформы CMFB-LS для Lada 4х4.

Николя Мор не стал комментировал сообщения о том, что автопроизводитель может сделать «микс» платформы альянса и собственных разработок. В руководстве надеются, что преемник легендарного автомобиля займет свою нишу на российском рынке и будет достаточно сильным конкурентом для внешних рынков. Напомним, что Lada 4х4 является автомобилем с сорокалетней историей.