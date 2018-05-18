Ради выполнения майского указа: политолог прокомментировал новый состав правительства РФ

В пятницу, 18 мая, президент России Владимир Путин утвердил представленные премьер-министром кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. По мнению завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, произошедшие в кабинете министров изменения связаны с необходимостью выполнения задач, поставленных главой государства в майском указе 2018 года.

«Новый состав правительства и те изменения, которые в нем произошли, были ожидаемы», — заметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

Андрей Кошкин отметил, что президент предложил на пост главы правительства человека, с которым он давно и успешно сотрудничает.

«Владимиру Путину комфортно работать с Дмитрием Медведевым, президент видит, что премьер способен набрать и структурировать кабинет министров так, чтобы, прежде всего, обеспечить выполнение майского указа, в котором обозначено 12 наиболее важных направлений. Эти направления во многом определяют сегодняшнюю повестку внутренней политики, те инновационные изменения, которые должны произойти в стране», — заявил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

По словам Андрея Кошкина, правительство в первую очередь должно обеспечить исполнение майского указа Владимира Путина 2018 года.

«Мы видим, что наиболее значительные структурные изменения произошли в министерстве образования и науки. Теперь оно разделено на министерство просвещения, во главе которого осталась Ольга Васильева, и министерство науки и высшего образования с Михаилом Котюковым во главе. Эта структуризация обсуждалась давно. Это был запрос общества — разделить ответственность за школу и среднее образование и за науку и высшее образование. Вместе с этим упразднилось и Федеральное агентство научных организаций, что давно было необходимо», — заметил собеседник ФАН.

Он считает, что «структурные изменения, произошедшие в кабинете министров, заворачивают правительственный механизм, который в ближайшие шесть лет должен успешно решать поставленные президентом задачи».

«А что касается ухода и прихода отдельных личностей, то надо понимать, что не может быть такого, чтобы весь кабмин был принят на новый срок. С одной стороны, это не диалектично. С другой — время требует новых лиц во власти и новых технологий. На мой взгляд, уход некоторых лиц из правительства символизирует изменения, которые должны обеспечить исполнение задач. Безусловно, теперь уже бывших министров поблагодарят за добросовестный труд. Но изменения были неизбежны», — добавил Андрей Кошкин.

Напомним, первым вице-премьером назначен Антон Силуанов. Заместителями главы кабмина стали Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Ольга Голодец, Максим Акимов, Юрий Трутнев и Константин Чуйченко.