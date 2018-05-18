Эксперты оценили шансы ЦАР стать новым Тунисом и ЮАР для россиян

Москва, 18 мая. Россия активно развивает партнерские отношения сразу с несколькими странами Африки. Эксперты уверены, перспективы сотрудничества огромны. России есть, что предложить африканским государствам как в энергетике, так и в области высоких технологий и, конечно, торговле.

Известный интерес для российских инвесторов не может не представлять и туристический потенциал Черного континента.

С северной и южной Африкой туристы из РФ хорошо знакомы. Еще несколько лет назад одним из самых любимых мест отдыха россиян были курорты Египта, однако после теракта 2017 года это направление утратило свою привлекательность. В последние месяцы растет и угроза распространения терроризма в Тунисе, североафриканской стране, где отдыхал едва ли не каждый второй россиянин.

По мнению экспертов, именно в Тунис перебираются вытесняемые с Ближнего Востока боевики запрещенной в России организации ИГ1.

В таких условиях можетвозрасти туристическая привлекательность Центральноафриканской республики (ЦАР), уверены эксперты. По словам гендиректора туристической компании «ВипСервис» и члена Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, в недалеком будущем ЦАР может стать не менее популярным туристическим направлением, чем ЮАР.

«Операторы, которые работают в сфере новых туристических направлений, зачастую с удовольствием подписывают контракты о сотрудничестве со странами, в которых туризм находится пока на небольшом объеме», — отметил эксперт в интервью «ПолитЭксперту».

Сейчас наиболее обустроенной для приема туристов является столица ЦАР Банги. В то же время страна буквально изобилует национальными парками, отлично подходящими для экотуризма. Хотя ЦАР не имеет выхода к морю, в стране есть множество рек, а также грандиозное озеро Чад.

Останавливает развитие туризма неоконченный межконфессиональный конфликт в ЦАР, однако власти республики уже обратились к России за помощью в решении этой проблемы. Учитывая решимость местных властей развивать внешнеэкономическое сотрудничество с РФ, а также нераскрытый потенциал ЦАР, страна имеет все шансы стать новой «туристическей Меккой» Африки.

1 Организация запрещена на территории РФ.