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«Я с ним не разговаривал»: Климкин ответил на призыв американца взорвать Крымский мост
Политика
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    «Я с ним не разговаривал»: Климкин ответил на призыв американца взорвать Крымский мост

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    «Я с ним не разговаривал»: Климкин ответил на призыв американца взорвать Крымский мост

    Киев, 18 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что никогда не разговаривал с американским журналистом, который предложил взорвать Крымский мост.

    Издание Washington Examiner опубликовало колонку Тома Рогана, в которой журналист призвал взорвать Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении автора колонки. Позднее Роган на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором заявил, что «замечательно поговорил» с Климкиным. По словам Рогана, Климкин поддержал его, и Киев поможет ему, если РФ попытается отправить его в «Черный дельфин».

    Украинский дипломат, в свою очередь, ответил американскому журналисту, написав в своем микроблоге Twitter. Он назвал пост Рогана забавным.

    «Я никогда не говорил с этим человеком, и, откровенно говоря, статья не стоит того, чтобы ее комментировать», — написал Климкин.

    Напомним, во вторник, 15 мая, состоялась церемония открытия моста через Керченский пролив. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров, он соединил Краснодарский край и полуостров. Автомобильное движение по мосту было запущено 16 мая.

    Автор: Дарья Смолина
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