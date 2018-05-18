Российский режиссер отмеченной в Каннах короткометражки рассказал о планах на полный метр

Канны, 18 мая. Российский режиссер Игорь Поплаухин, чей короткометражный фильм «Календарь» занял второе место в программе каннского конкурса Cinefondacion, рассказал о планах на полный метр.

Поплаухин в общении с журналистами берет пример с известного режиссера Дэвида Линча: предлагает им самим найти ответы на вопросы, которые вызывает его фильм. Однако автор «Календаря» согласился поделиться своими планами на будущее. Режиссер намерен снять полный метр.

На данный момент у Поплаухина есть три идеи. Сценарий первый — «Установщик». Он рассказывает об установщике дверей, который каждый день встречает разных людей. Второй — средневековая драма о некой волшебной женщине из деревни. Третий — о последнем дне жизни культовой панк-певицы Янки Дягилевой, передает «Кино ТВ».