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Российский режиссер отмеченной в Каннах короткометражки рассказал о планах на полный метр
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    Российский режиссер отмеченной в Каннах короткометражки рассказал о планах на полный метр

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    Российский режиссер отмеченной в Каннах короткометражки рассказал о планах на полный метр

    Канны, 18 мая. Российский режиссер Игорь Поплаухин, чей короткометражный фильм «Календарь» занял второе место в программе каннского конкурса Cinefondacion, рассказал о планах на полный метр.

    Поплаухин в общении с журналистами берет пример с известного режиссера Дэвида Линча: предлагает им самим найти ответы на вопросы, которые вызывает его фильм. Однако автор «Календаря» согласился поделиться своими планами на будущее. Режиссер намерен снять полный метр.

    На данный момент у Поплаухина есть три идеи. Сценарий первый — «Установщик». Он рассказывает об установщике дверей, который каждый день встречает разных людей. Второй  — средневековая драма о некой волшебной женщине из деревни. Третий  — о последнем дне жизни культовой панк-певицы Янки Дягилевой, передает «Кино ТВ».

    Автор: Катерина Тимошенская
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