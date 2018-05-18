СБУ поймала в Запорожье шестерых «российских шпионов» с портретом Путина и георгиевскими лентами

Киев, 18 мая. Служба безопасности Украины отрапортовала о задержании в Запорожье шестерых «российских шпионов», сообщается на сайте управления ведомства по региону.

СБУ утверждает, что задержанные агенты собирали и передавали информацию о перемещении техники ВСУ в Донбасс, о блокпостах и маршрутах безопасного въезда в Запорожье. Кроме того, они интересовались данными о расположении объектов критической инфраструктуры Украины, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона.

По версии СБУ, руководителем группы является житель Запорожья, завербованный во время посещения Крыма в 2015 году.

Во время обысков у задержанных, кроме патронов и гранат, были найдены георгиевские ленточки и портрет президента РФ Владимира Путина, в связи с чем был сделан вывод об их связи с российскими силовыми ведомствами.

Киев возбудил уголовное дело по статьям о государственной измене и создании террористической группировки. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что подобные задержания не являются редкостью на Украине. Служба безопасности страны периодически обнаруживает на своей территории все новых шпионов, якобы передающих данные властям России. Так, в апреле текущего года работника одного из стратегических предприятий Минобороны Украины также задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Подобные утверждения были не раз опровергнуты российской стороной.