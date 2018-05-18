Ряд документов готов к подписанию по итогам переговоров Путина и Абэ — Кремль

Москва, 18 мая. Россия и Япония подготовили к подписанию ряд совместных документов к переговорам президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые намечены на 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава японского правительства 25-26 мая посетит Россию с официальным визитом. Его пригласил российский лидер Владимир Путин в одну из последних встреч. Ожидается, что 25 мая Абэ станет почетным гостем Петербургского международного экономического форума. На следующий день состоятся российско-японские переговоры.

«К подписанию подготовлен ряд совместных документов. Владимир Путин и Синдзо Абэ выступят на церемонии открытия «перекрестных» Годов России и Японии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время последних контактов Путин и Абэ обменялись мнениями по поводу заключения мирного договора между двумя странами.