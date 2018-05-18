«Офис в окопах»: в Союзе добровольцев Донбасса рассказали, где погиб комбат «Пятнашки»

Донецк, 18 мая. Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Роман Леньшин рассказал, каким был погибший при обстреле украинских силовиков командир батальон «Пятнашка» Олег Мамиев и где он погиб.

Леньшин отметил, что Мамиев был членом Совета командиров и членом правления «Союза добровольцев Донбасса», а для всех сослуживцев он был близким товарищем. Он подчеркнул, что гибель Мамиева стала большой утратой для всех.

По словам руководителя аппарата Союза добровольцев, боевой пост Мамиева находился на передовой, где артобстрелы происходят ежедневно.

«Подразделение Олега оно как раз находится на передовой линии фронта. Артобстрелы там проходят практически ежедневно. Подгадали или рок такой? — не знаю. Он там постоянно там был, у него «офис» в окопах», — рассказал Леньшин «Пятому каналу».

Напомним, командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай», погиб при обстреле в Донбассе в районе города Авдеевка. Он получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Мамиев был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его. Прощание с комбатом «Пятнашки» пройдет в театре оперы и балета Донецка, Мамиева похоронят на его родине – в Северной Осетии.