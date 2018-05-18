«Повесить на Крещатике»: в Раде предложили новый вариант судебной реформы

Киев, 18 мая. Депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой во время выступления в Верховной раде предложил устроить показательную казнь на Крещатике.

Лозовой предложил отказаться от реформирования судебной системы страны, как это требуют от Киева на Западе.

«Нам нужен не так называемый Антикоррупционный суд, который нам навешивают кураторы из посольств», — объявил он.

Депутат озвучил свой вариант судебной реформы Украины: необходимо разогнать весь действующий судейский корпус и набрать новых судей. При этом Лозовой предложил самым радикальным образом разобраться с некоторыми из прежних судей — устроить в центре Киева показательную казнь.