Десятки семей, проживающих в Восточной Гуте, вернулись в свои дома после пребывания в одном из центров временного размещения в провинции Дамаск. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии запечатлел отправление автобусов с мирными жителями из лагеря для беженцев Аль-Харджалля.

Многие перемещенные лица и местные жители пришли на пункт сбора с изображениями легитимного президента САР Башара Асада. Как рассказал нашему репортеру один из беженцев, этим жестом люди хотели выразить глубокую благодарность руководству страны и Сирийской арабской армии (САА) за освобождение их дома — Восточной Гуты — от террористических бандформирований.

В данной группе переселенцев, отправление которой удалось снять на видео корреспонденту ФАН, были жители населенных пунктов Сакба, Мисраба и Хаммурия. В этих поселениях уже была частично восстановлена инфраструктура, теперь они, по крайней мере, снова вполне пригодны для жизни, однако работа по ликвидации последствий присутствия боевиков в настоящий момент продолжается.

Беженцы поделились радостью по поводу возвращения с нашим корреспондентом и рассказали, что им не терпится снова приступить к работе и скорей вернуться к прежней мирной жизни. Некоторые жители с детьми между тем выразили желание остаться в центрах временного размещения до окончания экзаменов, и им была предоставлена такая возможность.

Перед началом зачистки террористического анклава в Восточной Гуте из региона было эвакуировано порядка 140 тысяч мирных жителей. В марте этого года благодаря работе российской стороны были открыты несколько гуманитарных коридоров для выхода населения из зоны боевых действий. После эвакуации гражданских лиц правительственные силы САР при поддержке ВКС РФ смогли в короткий срок выбить боевиков с этих территорий к востоку от Дамаска. До этого на протяжении шести последних лет Восточная Гута находилась в оккупации джихадистов, в том числе из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.