Путин утвердил вице-премьеров России

Москва, 18 мая. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав кабинета министров, предложенный главой правительства Дмитрием Медведевым.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, вице-премьерами назначены Максим Акимов, Юрий Борисов, Ольга Голодец, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев и Константин Чуйченко.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин является дееспособным.

Напомним, состав нового правительства не претерпел кардинальный изменений, свои посты сохранили многие главы ведомств, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранный дел Сергей Лавров.