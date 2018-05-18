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Путин утвердил вице-премьеров России
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    Путин утвердил вице-премьеров России

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    Путин утвердил вице-премьеров России

    Москва, 18 мая. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав кабинета министров, предложенный главой правительства Дмитрием Медведевым.

    Как сообщили в пресс-службе Кремля, вице-премьерами назначены Максим Акимов, Юрий Борисов, Ольга Голодец, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев и Константин Чуйченко.

    Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин является дееспособным.

    Напомним, состав нового правительства не претерпел кардинальный изменений, свои посты сохранили многие главы ведомств, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранный дел Сергей Лавров.

    Автор: Катерина Михайлиди
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