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ДНР погрузится в траур по погибшему командиру «Пятнашки» Мамиеву
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    ДНР погрузится в траур по погибшему командиру «Пятнашки» Мамиеву

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    ДНР погрузится в траур по погибшему командиру «Пятнашки» Мамиеву

    Донецк, 18 мая. Суббота, 19 мая в Донецкой народной республике объявлена днем траура по командиру батальона «Пятнашка» Олегу Мамиеву, погибшему накануне в зоне боевых действий в Донбассе. Соответствующий указ был подписан главой ДНР Александром Захарченко. 

    Как говорится в сообщении пресс-службы главы ДНР, «завтра, 19 мая 2018 года, указом главы ДНР объявлен день траура в связи с трагической гибелью командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева, позывной «Мамай». 

    Мамиев получил тяжелые ранения на передовой в районе города Авдеевка. Бойца экстренно госпитализировали, врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако ранения оказались смертельными. Минувшей ночью Мамиев скончался. Прощание с ним будет проходить в театре оперы и балета в Донецке. Мамиева похоронят на родине в Северной Осетии, откуда он прибыл в Донбасс в 2014 году.

    Ранее стало известно, что под обстрел украинских силовиков в Донбассе попала съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, в результате был ранен звукооператор ВГТРК Игорь Уклеин.

    Автор: Тимур Румянцев
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