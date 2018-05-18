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Минюст РФ намерен обжаловать решение суда в Гааге о «компенсациях за Крым»
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    Минюст РФ намерен обжаловать решение суда в Гааге о «компенсациях за Крым»

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    Минюст РФ намерен обжаловать решение суда в Гааге о «компенсациях за Крым»

    Санкт-Петербург, 18 мая. И.о. министра юстиции Александр Коновалов заявил, что Минюст РФ с высокой долей вероятности обжалует решение гаагского арбитража о взыскании с России 159 млн долларов из-за присоединения Крыма по иску компаний из Украины.

    «Изначально было понятно, что решение, которое будет скорее всего вынесено, будет негативным для Российской Федерации, — сказал Коновалов на дискуссионной сессии в рамках Международного петербургского юридического форума. — Это значит, с высокой долей вероятности оно будет обжаловано», передает ТАСС.

    Отметим, что российская сторона не признает решение суда в Гааге взыскать компенсацию в пользу украинских фирм, которые потеряли активы после возвращения Крыма в состав России. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не считает себя стороной процесса по иску компаний Украины к РФ из-за утраченных активов в Крыму. 


     

    Автор: Тимур Румянцев
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