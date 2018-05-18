Восстание Меркель против Америки

Валерий Коровин, член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз специально для Федерального агентства новостей:

Нынешняя встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель проходит на фоне разворачивающегося демарша Германии против США — нежелание и дальше поддерживать антироссийские санкции и желание участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2» — это лишь то, что лежит на самой поверхности.

Главный же вопрос, который сегодня занимает мыслящую часть тех, кому небезразлична судьба Европы, насколько реален вариант полной политической независимости Европы от США? Если объективно рассмотреть складывающиеся в нынешней Европе тенденции, ответ напрашивается сам собой: полная политическая независимость Европы от США возможна. Мало того, это то, к чему Европа должна стремиться, чтобы вновь вернуть себе силу, став одним из центров грядущего многополярного мира, полноценной европейской цивилизацией.

Все это время, даже не с момента образования ЕС, а еще ранее — с момента окончания Второй мировой войны, — Европа находится в статусе колонии по отношению к Соединенным Штатам Америки. Особенно досталось Германии, которая все это время является оккупированной территорией. Как-то не принято об этом говорить, но в отношении Германии еще в 1949 году был подписан акт об ограниченном суверенитете, и фактической, задокументированной подчиненности США. Именно в Германии находится самое большое количество американских, натовских военных баз. Все эти годы Германия не имела возможности реализовать ни собственные стратегии, ни собственную внешнюю политику, ни сохранить собственную культурную субъектность. Все это так называемый ограниченный суверенитет, свойственный, впрочем нынешней Европе в целом. Формат ЕС — это своего рода американский концлагерь для покоренных США народов Европы.

В многополярном мире, который сегодня начинает выстраиваться на наших глазах, субъектом глобальной политики является цивилизация. Европа в чистом виде, без американского оккупационного присутствия, является цивилизацией самодостаточной, укорененной в истории человечества, уходящей вглубь веков своей культурой, со своей собственной стратегией развития, собственным видением и собственным историческим путем, отличным от американского. Европа — это подлинная цивилизация в ее классическом определении. Но… строго без участия Америки, которая представляет собой феномен принципиально другого общества.

Новый свет — это то, что прошло становление в лабораторных условиях, с нуля, на чистом пространстве, как считали отцы-основатели США, видя Америку и весь американский континент как неосвоенное «пустое пространство». Для своего эксперимента им, правда, пришлось уничтожить миллионы индейцев и все живое, что там находилось, поставить в условия жесткой колониальной эксплуатации. И все же, несмотря на родовую связь Америки со Старым светом, это совершенно иная цивилизация.

Американская культура не такая, как европейская, она поверхностна и легковесна. Американская история — это короткий отрезок в рамках мировой истории. Американское сознание — это подростковое сознание, а американская философия основана на прагматизме, поэтому крайне примитивна по сравнению с европейской. Но именно Америка, по праву сильного, стала образчиком нынешнего европейского так называемого развития. Америка вполне может быть одним из цивилизационных полюсов современного человечества, но не единственным, на что она претендует сегодня, оккупировав и эксплуатируя Европу в течение многих десятилетий.

Европейский Союз — это проект американский, а не европейский, как бы парадоксально это ни звучало. ЕС — это проект мондиалисткий, представляющий собой теперь уже лабораторию нового глобального мира на американский манер, своего рода человеческого «плавильного котла», который создается по глобалистским унификационным лекалам, разработанным в Вашингтоне, а не в Европе.

Нынешняя Европа, пинками и штыками загнанная в формат ЕС — это Европа не европейская, это Европа американская, это Европа глобалистская и либеральная. Матрица будущего глобального человечества, как его видят американцы.

Строго говоря, ЕС — это вообще не Европа, ибо этот формат максимально очищен от того, что связывает его с Европой традиционной, цивилизационной, субъектной. Это — суррогат Европы, в основе которого лежит не культура, история и философия, а жесткий процесс расчеловечивания, стирания полов, безудержная иммиграция (как в США), и попытка перемешать все это в единую человеческую биомассу, лишив все составляющие компоненты коллективной идентичности.

Все это — американский глобалистский подход, описанный, например, Жаком Аттали, Валлерстайном, Гидденсеном и другими, но он совершенно не европейский. Он не отражает ни европейский опыт, ни европейскую историю, отражая в себе лишь некоторые элементы европейского бытового, самого низового сознания, расчетливости, прагматизма, материализма, прогрессизма и позитивизма, свойственных европейскому обывателю.

Вот от этого насилия со стороны Америки, со стороны глобализационного проекта Европа должна избавиться. И это уже происходит на наших глазах. Тенденции освобождения Европы от американского влияния представлены в европейской политике в лице евроскептиков. Мы видим борцов за новую Европу, Европу без Америки, без правления со стороны Вашингтона не только в европейских элитах, но и, даже в большей степени, в рядах европейских масс.

Таков концепт новой, свободной Европы, такова ее Идея, ее новый, пока еще довольно призрачный, но все более проступающий образ. И он не оставляет равнодушным никого, кому действительно дорога Европа. Вот почему Меркель сегодня, по сути, переходит к открытой конфронтации с Америкой. Несмотря на то, что в некоторых вопросах она все еще солидарна с США, выступая, например, против Асада и называя иранских военных советников преступниками за поддержку Сирии.

Конечно, Ангела Меркель находится в плену жестких социальных стереотипов, которые были заложены еще в момент становления ее как политика.

Да, Меркель — это американский проект.

Она воспитана американскими кураторами, она всегда была полностью им подчинена, выполняет все их распоряжения. Она реализует волю Америки в ЕС, она является интерфейсом американского присутствия в европейской политике. Будучи американским ставленником, она покорно выполняет любые директивы из Вашингтона.

Все это было в течение многих лет до тех пор, пока Ангела Меркель не вошла в свою терминальную стадию. Сегодня она, явственно почувствовав приближение естественного конца, что свойственно любому человеку в ее возрасте, осознала, что есть и подлинные ценности, в отличие от американских идеологических клише и глобалистских химер. По сути, ей теперь уже все равно, что будет с ней, с ее карьерой как политика, которая естественным образом приближается к своему завершению.

Сейчас для нее наступает тот момент, когда она действительно может выражать интересы общества, интересы своего государства — Германии, интересы Европы как самостоятельного цивилизационного субъекта, не подчиненного США, не обращая внимания на окрики из Вашингтона.

И в этом переосмыслении ей, как ни странно, очень помог Дональд Трамп. Именно он, может быть, впервые за многие десятилетия, продемонстрировал, как можно быть сторонником своего государства, игнорируя виртуальные глобалистские, идеологические конструкты.

Трамп открыто ставит интересы Америки выше интересов глобализации, показывая пример подлинного, а не пустословного патриотизма.

Таким образом, именно Трамп открыл фрау Меркель возможность говорить, а далее и отстаивать интересы Германии и Европы в целом, отличные от интересов Вашингтона. По сути, только с Трампом началась эпоха, в которой Европа может начать двигаться к созданию собственного цивилизационного полюса.

С одной стороны, понимая, что ей уже все равно и что карьера ее движется к закату, а с другой, осознав свои прежние ошибки, Меркель входит в период своего подлинного, неимитационного, неподчиненного, неконъюнктурного политического бытия. Да, она уже наделала много вещей, пошедших во вред Европе, безропотно выполняя американские директивы. Но всему есть предел. Настало время осознать, что пора уже хотя бы частично искупить свои грехи перед Европой и перед собственным народом, и начать говорить и, может быть, даже реализовывать какие-то шаги в интересах Германии и Европы, а не Америки.

Сегодняшняя Меркель находится в состоянии восстания против Вашингтона и становления на путь самостоятельных действий и самостоятельных мыслей, чего допустить для Европы еще несколько лет назад было практически невозможно.