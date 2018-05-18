Медведев предложил назначить губернатора Тюменской области на пост главы Минстроя

Москва, 18 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину назначить на пост главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

Ранее Владимир Якушев был губернатором Тюменской области. Он занимал данный пост с 2005 года.

Стоит отметить, что ранее Минстрой возглавлял Михаил Мень. Он занимал должность главы ведомства с ноября 2013 года.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин одобрил представленных Дмитрием Медведевым кандидатов в новый состав российского правительства.