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Медведев предложил назначить губернатора Тюменской области на пост главы Минстроя
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    Медведев предложил назначить губернатора Тюменской области на пост главы Минстроя

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    Медведев предложил назначить губернатора Тюменской области на пост главы Минстроя

    Москва, 18 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину назначить на пост главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

    Ранее Владимир Якушев был губернатором Тюменской области. Он занимал данный пост с 2005 года.

    Стоит отметить, что ранее Минстрой возглавлял Михаил Мень. Он занимал должность главы ведомства с ноября 2013 года.

    Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин одобрил представленных Дмитрием Медведевым кандидатов в новый состав российского правительства.

    Автор: Дарья Смолина
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