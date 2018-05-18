Медведев предложил Путину назначить Мутко вице-премьером по строительству

Сочи, 18 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Дмитрий Медведев представил главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства.

«Заместитель председателя правительства — Мутко Виталий Леонтьевич», — заявил он, предложив кандидатуру Мутко как куратора по вопросам строительства.

В прежнем составе правительства Виталий Мутко занимал пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Ранее сообщалось о чиновниках, которые не войдут в новый кабинет министров.