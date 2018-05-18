Меню
Общество
Медведев предложил Путину назначить Мутко вице-премьером по строительству
Происшествия
Автобус сбил пешехода в столице Коми
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев предложил Путину назначить Мутко вице-премьером по строительству

    33

    Медведев предложил Путину назначить Мутко вице-премьером по строительству

    Сочи, 18 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

    Дмитрий Медведев представил главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства.

    «Заместитель председателя правительства  — Мутко Виталий Леонтьевич»,  — заявил он, предложив кандидатуру Мутко как куратора по вопросам строительства.

    В прежнем составе правительства Виталий Мутко занимал пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Ранее сообщалось о чиновниках, которые не войдут в новый кабинет министров.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.