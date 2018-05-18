Больница в Солсбери отказалась раскрывать подробности лечения Скрипалей

Москва, 18 мая. Окружная больница в Солсбери отказалась раскрывать подробности лечения бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, говорится в заявлении лечебного учреждения.

Такое решение медики аргументировали тем, что пациенты имеют право на соблюдение врачебной тайны.

«В то время, как эти пациенты уже выписаны, их право на соблюдение врачебной тайны сохраняется, что ограничивает нас в том, чтобы предоставить подробное описание лечения, которое получили эти люди», — подчеркивается в коммюнике.

В заявлении уточняется, что пострадавшим в результате отравления нервно-паралитическими веществами необходима стабилизация, их жизнь врачи должны поддерживать до того момента, пока тела пациентов не смогут производить больше энзим для замены отравленных.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По изначальной версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое якобы было произведено в России.

Доказать обвинения специалисты так и не смогли, однако это не помешало Лондону развернуть дипломатическую войну и выслать из страны 23 российских дипломата.

Как сообщали британские СМИ, в больницу Скрипали попали в критическом состоянии, а их шансы выжить были минимальны. Однако затем Сергей и Юлия Скрипаль резко начали выздоравливать. Дочь полковника ГРУ была выписана в начале апреля, с тех пор о ее местоположении ничего неизвестно.