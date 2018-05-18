Донбасс сегодня: «Сталинская пятилетка» Пасечника принята в ЛНР, артиллерия ВСУ утюжит ДНР

Донбасс, 18 мая. Власти ЛНР завершили разработку программы развития и поставили амбициозные планы по развитию республики. Горловка под постоянными обстрелами артиллерии ВСУ. Украинские силовики обстреляли школу в Светлодарске. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

От войны к созиданию и социальному строительству

Несмотря на постоянно нависающую угрозу масштабного наступления украинских войск и непрекращающиеся обстрелы населенных пунктов народных республик, последние, вопреки всем проблемам, смотрят в будущее с оптимизмом. Так, в Луганской народной республике завершился этап сбора предложений в программу социально-экономического развития государства на 2018-2023 годы «Наш выбор».

Основной особенностью стала сама разработка программы, в которой были задействованы все жители республики. Во всех районных центрах и городах республиканского подчинения были развернуты пункты сбора предложений, и жители массово откликнулись на инициативу власти, привнеся более 70 000 предложений. На основании данных инициатив и был разработан план действий государства на ближайшую пятилетку.

Пользователи социальных сетей уже успели назвать программу «Сталинской пятилеткой» Пасечника, так как именно глава республики стал инициатором такой своеобразной формы плебисцита. По сути ЛНР «дает фору» государству украинскому, показывая, что есть настоящая демократия, при этом воплощая в жизнь те идеи, которые легли в основу протеста весной 2014 года — народовластие, равенство и единение.

Первые шаги

«Красной линией» через все содержание программы «Наш выбор» проходят развитие социальной сферы, повышение уровня социальной поддержки населения, развитие бизнеса и промышленности. Народом республики перед государством поставлены амбициозные планы, часть из которых уже озвучена главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Один из основных тезисов, на которых остановился глава, стало повышение пенсионного обеспечения граждан. Так, уже в 2018 году республика сможет позволить себе поднять размер минимальной пенсии на 10 %. Кроме того, размер пособия на роды до 2023 года поднимется до 10 тысяч рублей, а пособие одиноким матерям и малоимущим — до 5 тысяч рублей. Также в течение пятилетки размер минимальной пенсии будет доведен до уровня, превышающего прожиточный минимум, что позволит пенсионерам с большей уверенностью смотреть в будущее.

Оперативная обстановка

От вопросов социальных — к военным. Не прекращаются артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Горловки. За минувшие сутки в результате ударов ВСУ частично повреждены или разрушены восемь домов и хозяйственных построек Горловки. Ранения получили два сотрудника доломитного завода.

По районам Донецка и Мариуполя ВСУ били крупнокалиберными минометами, гранатометами и стрелковым оружием. Всего по территории ДНР выпущено до 900 снарядов и мин.

По населенным пунктам ЛНР ВСУ выпустили до 100 мин и гранат на западных и юго-западных участках границы. Украинские силовики активно задействовали 120-мм минометы и бронетранспортеры. Зафиксировано шесть случаев нарушения режима прекращения огня.

«Злые ополченцы» и «артиллерийский обстрел» школы

Накануне украинские власти обвинили военнослужащих Луганской народной республики в артиллерийском обстреле школы в городе Светлодарск (находится под контролем киевских силовиков — прим. ФАН)

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, пообщался с офицерами оперативного командования ЛНР, которые опровергли данные обвинения. Во-первых, согласно данным украинской стороны, обстрел производился из артиллерийских систем, при этом на предоставленных фотографиях видна только одна воронка, что нехарактерно для работы артиллерии.

Во-вторых, сама воронка свидетельствует о том, что использовался 82-мм миномет, который может бить не дальше 3 км. А ближайшие позиции военных республики расположены в 10 километрах от школы.

И в-третьих, украинская сторона в Совместном центре контроля и координации прекращения огня данный обстрел не зафиксировала, что свидетельствует о постановочных действиях как по самому обстрелу, произведенному украинскими силовиками, так и по освещению его последствий.