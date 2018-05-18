Медведев предложил Путину назначить Патрушева министром сельского хозяйства

Бочаров Ручей, 18 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить Дмитрия Патрушева на должность министра сельского хозяйства.

«Министр сельского хозяйства — Патрушев Дмитрий Николаевич», — сказал Медведев в ходе встречи с главой государства​​​.

Стоит отметить, что с 2010 года Дмитрий Патрушев является председателем правления Россельхозбанка. Кроме того, ранее Патрушев работал в ВТБ и министерстве транспорта РФ. В предыдущем составе правительства РФ главой министерства сельского хозяйства был Александр Ткачев.