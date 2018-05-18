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В Москве проходит митинг в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина
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    В Москве проходит митинг в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина

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    В Москве проходит митинг в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина

    Москва, 18 мая. Люди стягиваются к посольству Украины в Леонтьевском переулке Москвы с лозунгами и требованиями освободить руководителя издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его арестовали на 60 дней по решению суда Херсонской области. Он был задержан сотрудниками СБУ 15 мая по обвинению в «государственной измене».

    Жители и гости столицы в пятницу проводят согласованный митинг против действий украинских властей.

    В Москве проходит митинг в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина

    Во вторник сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в офис РИА Новости Украина. В этот же день Кирилла Вышинского задержали возле его дома в Киеве.

    В Москве проходит митинг в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина

    Следственный Комитет РФ ответил незамедлительно, возбудив уголовное дело в связи с задержанием сотрудника СМИ. Представители ЕС также отреагировали на произошедшее. Они призвали в кратчайшие сроки обосновать обвинения в адрес журналиста и соблюдать фундаментальные права человека.

    Пикет, который сейчас проходит в Москве у посольств Украины, согласован с властями столицы.

    В Москве проходит митинг в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина

    Автор: Алексей Астапчик
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