Медведев предложил Носкова на пост министра цифрового развития

Москва, 18 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил Константина Носкова на пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В рамках представления состава нового правительства под руководством Дмитрия Медведева были представлены кандидатуры на посты глав министерств.

Ранее должность главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций занимал самый молодой министр в правительстве Дмитрия Медведева Николай Никифоров. Он был назначен в мае 2012 года, сменив на этом посту Игоря Щеголева.