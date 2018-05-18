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Медведев предложил Носкова на пост министра цифрового развития
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    Медведев предложил Носкова на пост министра цифрового развития

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    Медведев предложил Носкова на пост министра цифрового развития

    Москва, 18 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил Константина Носкова на пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    В рамках представления состава нового правительства под руководством Дмитрия Медведева были представлены кандидатуры на посты глав министерств. 

    Ранее должность главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций занимал самый молодой министр в правительстве Дмитрия Медведева Николай Никифоров. Он был назначен в мае 2012 года, сменив на этом посту Игоря Щеголева.

    Автор: Екатерина Кухарева
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