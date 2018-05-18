Стало известно, кто не войдет в состав нового правительства РФ

Москва, 18 мая. Стало известно, кто из министров не войдет в состав нового правительства России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 18 мая, озвучил кандидатуры на посты в кабмине РФ. 13 человек, работавших в правительстве на высших должностях, не сохранят за собой посты.

Как стало известно, в состав нового кабинета министров России не войдут и.о. министра сельского хозяйства страны Александр Ткачев, и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, ранее работающие на посту зампредседателя правительства Александр Хлопонин, Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович, и.о. министра природных ресурсов и экологии Сергей Донской, и.о. министра по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, и.о. главы Минтранса Максим Соколов, и.о. министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также и.о. первого заместителя председателя правительства Игорь Шувалов.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому президенту Владимиру Путину назначить на пост министра обороны РФ Сергея Шойгу.