Меню
Россия
Стало известно, кто не войдет в состав нового правительства РФ
Происшествия
Автобус сбил пешехода в столице Коми
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, кто не войдет в состав нового правительства РФ

    47

    Стало известно, кто не войдет в состав нового правительства РФ

    Москва, 18 мая. Стало известно, кто из министров не войдет в состав нового правительства России.

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 18 мая, озвучил кандидатуры на посты в кабмине РФ. 13 человек, работавших в правительстве на высших должностях, не сохранят за собой посты.

    Как стало известно, в состав нового кабинета министров России не войдут и.о. министра сельского хозяйства страны Александр Ткачев, и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, ранее работающие на посту зампредседателя правительства Александр Хлопонин, Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович, и.о. министра природных ресурсов и экологии Сергей Донской, и.о. министра по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, и.о. главы Минтранса Максим Соколов, и.о. министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также и.о. первого заместителя председателя правительства Игорь Шувалов.

    Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому президенту Владимиру Путину назначить на пост министра обороны РФ Сергея Шойгу.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.