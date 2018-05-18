Сирия: атака ИГ на позиции САА под Дамаском обернулась провалом

Дамаск, 18 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) отбили масштабную атаку террористов на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных сил в районе Хаджар аль-Асвад на юге сирийской столицы. Террористы попытались вернуть под свой контроль территории, которые накануне были отбиты сирийской армией.

Правительственные силы отбили атаку террористов, уничтожив несколько десятков боевиков. Кроме того, подразделения САА захватили у террористов ИГ большой запас оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.