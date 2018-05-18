Госдума готовит федеральный закон о реновации по всей России

Калининград, 18 мая. Депутаты Госдумы готовят федеральный закон о реновации по всей России. По словам автора законопроекта Галины Хованской, предварительно необходимо внести пакет поправок в Градостроительный кодекс и КоАП. Об этом парламентарий заявила на форуме «Среда для жизни».

Галина Хованская обратилась за помощью к участникам всероссийского форума, чтобы совместными усилиями подготовить поправки. Она добавила, что принципиальное отличие федерального закона о реновации и программы реновации в Москве — это возможность реконструкции домов.

Депутат считает, что можно отремонтировать здания, которые «нас всех переживут». Хованская отметила, что проект закона будет предусматривать использование современных материалов, они уменьшат стоимость коммунальных платежей для россиян, пишет «ФедералПресс».