Сирия, 18 мая. Один из мирных жителей пострадал при взрыве мины в городе Ракка. В Идлибе прошли митинги в поддержку гражданских свобод активистов. Курды обстреляли город Абу Хатер в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перебрасывать войска из города Аль-Хадар в провинции Алеппо.

Сирийская свободная армия** (ССА): задержала гражданского активиста под предлогом незаконной съемки в городе Азаз на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести перестрелки с САА в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: подверглось авиаударам ВВС Сирии к югу от Дамаска; организовало взрыв на юге провинции Киркук в Ираке.

Курды: обстреляли город Абу Хатер в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: оказывает поддержку курдским радикалам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Информационный портал United Networks FSNN сообщает о том, что сирийские военные самолеты возобновили воздушные атаки позиций террористов «Исламского государства» в квартале Хаджар Аль-Асвад. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) при поддержке проасадовских ополченческих отрядов развивает крупномасштабное наступление в данном районе. Ранее юг Дамаска также был зачищен от исламистов вооруженной оппозиции, которые в течение последних нескольких лет базировались в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм. Боевики были вынуждены принять условия мирного соглашения с сирийскими властями и эвакуироваться на север САР.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Zaman Al Wasil сообщает о том, что военный конвой проправительственных иранских формирований, дислоцирующийся в городе Аль-Хадар, покинул свои позиции вслед за подразделениями Сирийской арабской армии (САА). Напомним, по итогам девятого раунда мирных переговоров в Астане было принято решение передать населенный пункт сотрудникам военной полиции РФ, чтобы избежать эскалации конфликта с боевиками Сирийской свободной армии (ССА), базирующимися неподалеку.

Тот же медиа-портал передает, что в городе Азаз к северу от Алеппо был задержан фотограф-активист Омар Хафез. Боевики заявили, что он не имел разрешения на съемку. Это событие вызвало резонанс в других регионах страны. Сообщается, что члены общества «Союз свободных СМИ» в провинции Идлиб потребовали у исламистов освободить Хафеза. Протестующие заявили, что радикалы нарушают гражданские права активистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Facebook-канал (dimashq.now) сообщает о том, что Сирийские демократические силы**** (SDF) обстреляли город Абу Хатер, часть которого находится в оккупации террористов «Исламского государства». Напомним, после того как значительная часть подразделений SDF была переброшена в Африн для борьбы с протурецкими силами Сирийской свободной армии (ССА), ИГИЛовцам удалось захватить некоторые территории, ранее подконтрольные курдам. Несколько недель назад отряды SDF при поддержке ВВС западного альянса объявили о возобновлении операции «Буря Джазиры», направленной против ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Медиа-портал Terror Monitor, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что лидеры группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» намерены продолжать «джихад». Заявление главарей формирования было приурочено к началу Рамадана.

Между тем телеканал HalabToday TV сообщает о том, что неизвестные боевики похитили директора одного из высших учебных заведений по имени Али Абдаллах. Местные жители подозревают, что в этом могут быть замешаны члены антиправительственной группировки «Хукумат Аль-Инказ». О подробностях случившегося не сообщается.

Провинция Ракка

В административном центре провинции около кольцевой развязки Аль-Далла в очередной раз детонировало взрывное устройство, заложенное еще в то время, когда данные территории находились под контролем «Исламского государства». Как передает военный источник в сети Twitter, при взрыве ранения получил один из местных жителей. Напомним, Демократическая армия Сирии (SDF) объявила об освобождении Ракки 17 октября прошлого года и, согласно заявлениям курдских СМИ, тут же приступила к разминированию территорий. Тем не менее взрывы в столице региона происходят постоянно, в результате чего в первую очередь страдают гражданские лица.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама не прекращаются взаимные обстрелы между правительственными войсками и боевиками группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, выступающими при поддержке союзных ей формирований. По данным агентства новостей HalabToday TV, в результате ударов со стороны боевиков на сельскохозяйственных полях южнее города Аль-Латамина вспыхнул пожар. Напомним, исламисты «Тахрир Аш-Шам» ежедневно обстреливают позиции Сирийской арабской армии (САА) в данном районе, на что силы САР вынуждены открывать ответный огонь.

Ирак

Новостное агентство Al Sumaria News передает, что в южной части провинции Киркук вновь прогремел взрыв. Бомба детонировала на обочине дороги районе населенного пункта Дакук. При взрыве был уничтожен автомобиль одного из мирных жителей. Предполагается, что СВУ заложили боевики подпольных групп ИГИЛ. Напомним, о ликвидации «Исламского государства» в Ираке было объявлено в конце прошлого года, однако в стране до сих пор присутствуют так называемые «спящие ячейки» террористической группировки, осуществляющие подрывную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)