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Медведев предложил назначить Шойгу на пост министра обороны РФ
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    Медведев предложил назначить Шойгу на пост министра обороны РФ

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    Медведев предложил назначить Шойгу на пост министра обороны РФ

    Сочи, 18 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу предложил российскому президенту Владимиру Путину назначить на пост министра обороны РФ Сергея Шойгу.

    «Министр обороны — Шойгу Сергей Кужугетович», — сказал Медведев на встрече с Путиным.

    Напомним, Сергей Шойгу занимает пост главы Минобороны РФ с 2012 года. Таким образом, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил сохранить за Шойгу его должность.

    В пятницу в Сочи Медведев представляет президенту РФ Владимиру Путину новый кабинет министров. Ранее правительство РФ ушло в отставку после торжественного вступления в должность главы государства Путина 7 мая.

    Автор: Василий Котов
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