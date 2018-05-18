Медведев предложил назначить Шойгу на пост министра обороны РФ

Сочи, 18 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу предложил российскому президенту Владимиру Путину назначить на пост министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Министр обороны — Шойгу Сергей Кужугетович», — сказал Медведев на встрече с Путиным.

Напомним, Сергей Шойгу занимает пост главы Минобороны РФ с 2012 года. Таким образом, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил сохранить за Шойгу его должность.

В пятницу в Сочи Медведев представляет президенту РФ Владимиру Путину новый кабинет министров. Ранее правительство РФ ушло в отставку после торжественного вступления в должность главы государства Путина 7 мая.