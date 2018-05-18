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Секрет раскрыт: украинский дипломат рассказал, на каком языке ведутся переговоры в нормандском формате
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    Секрет раскрыт: украинский дипломат рассказал, на каком языке ведутся переговоры в нормандском формате

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    Секрет раскрыт: украинский дипломат рассказал, на каком языке ведутся переговоры в нормандском формате

    Киев, 18 мая. Переговоры в «нормандском формате» преимущественно ведутся на русском языке. Об этом заявил украинский дипломат Роман Бессмертный в эфире интернет-канала Skrypin.

    Бессмертный рассказал, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель «прекрасно владеет русским языком». По его словам, украинский лидер Петр Порошенко общается с Меркель на русском.

    Также он добавил, что разговор российского лидера Владимира Путина, Ангелы Мекрель, Петра Порошенко и французского политика, бывшего президента Франции Франсуа Олланда в «нормандском формате» велся, как правило, на русском языке. Бессмертный подчеркнул, что Олланду переводили речь других политиков.

    «Он всегда так отстраненно держался ото всех проблем, а тройка, в основном, вела всю дискуссию», — резюмировал украинский политик.

    Автор: Дарья Смолина
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