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Медведев предложил Путину кандидатуру Зиничева на пост главы МЧС
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    Медведев предложил Путину кандидатуру Зиничева на пост главы МЧС

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    Медведев предложил Путину кандидатуру Зиничева на пост главы МЧС

    Москва, 18 мая. Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину кандидатуру Евгения Зиничева на пост главы МЧС РФ. Ранее генерал-лейтенант Зиничев занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности России.  

    В предыдущем составе кабинета министров руководителем министерства чрезвычайных ситуаций был Владимир Пучков. 

    Президент Владимир Путин, как сообщает пресс-служба Кремля, согласился с предложением премьер-министра Медведева.

    Автор: Федор Веснин
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