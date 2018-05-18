Эксперт отреагировал на планы Трампа помешать строительству «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона относительно российско-европейского проекта «Северный поток — 2» делают ситуацию «весьма непростой».

«Ситуация весьма непростая на фоне недавних заявлений, которые прозвучали из Вашингтона. По мнению Вашингтона, это проект не соответствует интересам европейских стран. Очень любопытная постановка вопроса», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Ангела Меркель и Владимир Путин будут обсуждать строительство газопровода на грядущей встрече в Сочи.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что у американцев нет достаточного объема газа, чтобы вытеснить российское голубое топливо с европейского рынка.

«Газа в принципе не хватит. И других стран, которые могли бы поставить Европе необходимый объем газа, тоже нет. Поэтому все заявления США находятся на уровне какой-то чуши, они делаются для того, чтобы сохранить украинский транзит, за счет этого держа за горло Россию и Германию, чтобы между государствами существовал враждебный посредник в лице Украины, на которого американцы всегда могли бы давить и добиваться каких-то своих целей.

США всегда выступают против российско-европейских проектов, американцы всегда были против всех газотранспортных маршрутов. Но так или иначе эти проекты были реализованы, поскольку в них заинтересованы европейские компании и европейские правительства. Учитывая, что «Северный поток» уже работает, сложно представить, что этот проект будет и дальше являеться приемлемым, а «Северный поток — 2» станет чем-то ужасным», — заключил аналитик.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в США и Брюсселе сообщило о том, что Дональд Трамп предложил Ангеле Меркель отозвать ранее выданное разрешение на строительство «Северного потока — 2». Взамен президент США пообещал Европе заключить новое торговое соглашение.

Власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» 31 января 2018 года.