Лепс попал в больницу: СМИ сообщили о сломанных ребрах певца

Москва, 18 мая. Известный российский певец Григорий Лепс попал в больницу. В социальных сетях сразу же начала распространяться противоречивая информация о произошедшем. По утверждению ряда источников, Лепс якобы упал и сломал ребра.

Официальный представитель Лепса Наталья Мостакова заверила, что с артистом все нормально, отмечает «Телеканал 360».

«С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится на обследовании в Боткинской больнице…» — сказала Мостакова.

По ее словам, в скором времени Лепс вернется домой. При этом представитель певца не уточнила, почему артист оказался в больнице.

Как напоминает Ura.ru, в конце апреля Лепс обеспокоил поклонников фотографией в Instagram. Многие посчитали, что певец выглядит необычно и, возможно, болен.