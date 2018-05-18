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Лепс попал в больницу: СМИ сообщили о сломанных ребрах певца
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    Лепс попал в больницу: СМИ сообщили о сломанных ребрах певца

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    Лепс попал в больницу: СМИ сообщили о сломанных ребрах певца

    Москва, 18 мая. Известный российский певец Григорий Лепс попал в больницу. В социальных сетях сразу же начала распространяться противоречивая информация о произошедшем. По утверждению ряда источников, Лепс якобы упал и сломал ребра.

    Официальный представитель Лепса Наталья Мостакова заверила, что с артистом все нормально, отмечает «Телеканал 360»

    «С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится на обследовании в Боткинской больнице…» — сказала Мостакова.

    По ее словам, в скором времени Лепс вернется домой. При этом представитель певца не уточнила, почему артист оказался в больнице.

    Как напоминает Ura.ru, в конце апреля Лепс обеспокоил поклонников фотографией в Instagram. Многие посчитали, что певец выглядит необычно и, возможно, болен.

     

    Автор: Федор Веснин
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