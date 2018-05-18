Гражданина России казнят в Ираке за связь с ИГИЛ

Багдад, 18 мая. Суд в Ираке вынес смертный приговор гражданину России.

Мужчина с фамилией Хассанов был признан виновным за связь с ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Имя россиянина уточняется.

За последние несколько месяцев иракскими судами были приговорены к казни более трехсот человек, треть из которых составляют иностранные граждане. Все из них обвинялись в связи с боевиками ИГ2 (организация запрещена в РФ).

Ранее к смертной казни через повешение была приговорена гражданка Германии марокканского происхождения за связь с террористической организацией, передает «Свободная Пресса». Женщина оказывала помощь боевикам в организации преступлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.