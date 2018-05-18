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Гражданина России казнят в Ираке за связь с ИГИЛ
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    Гражданина России казнят в Ираке за связь с ИГИЛ

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    Гражданина России казнят в Ираке за связь с ИГИЛ

    Багдад, 18 мая. Суд в Ираке вынес смертный приговор гражданину России.

    Мужчина с фамилией Хассанов был признан виновным за связь с ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Имя россиянина уточняется.

    За последние несколько месяцев иракскими судами были приговорены к казни более трехсот человек, треть из которых составляют иностранные граждане. Все из них обвинялись в связи с боевиками ИГ2 (организация запрещена в РФ).

    Ранее к смертной казни через повешение была приговорена гражданка Германии марокканского происхождения за связь с террористической организацией, передает «Свободная Пресса». Женщина оказывала помощь боевикам в организации преступлений.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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