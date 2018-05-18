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Путин одобрил представленных Медведевым кандидатов в новый состав правительства
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    Путин одобрил представленных Медведевым кандидатов в новый состав правительства

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    Путин одобрил представленных Медведевым кандидатов в новый состав правительства

    Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что одобряет кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, представленные премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

    «Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», — сказал российский лидер. 

    Глава государства дал поручение Медведеву оперативно решить все возникшие в связи с этим вопросы. 

    «Я вас прошу тоже к этому подключиться по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы», — сказал Путин.

    Президент также сообщил, что указ о назначении кандидатур на посты вице-премьеров и министров нового правительства будет подписан уже сегодня.

    В пятницу Медведев на встрече с Путиным в Сочи представил кандидатов в новый состав правительства России. Кардинальных перестановок отмечено не было

    После инаугурации Путина российское правительство ушло в отставку. Ранее Дмитрий Медведев был назначен на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру на данную должность предложил Госдуме президент РФ Владимир Путин.

    Автор: Тимур Румянцев
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