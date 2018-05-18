Путин одобрил представленных Медведевым кандидатов в новый состав правительства

Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что одобряет кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, представленные премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», — сказал российский лидер.

Глава государства дал поручение Медведеву оперативно решить все возникшие в связи с этим вопросы.

«Я вас прошу тоже к этому подключиться по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы», — сказал Путин.

Президент также сообщил, что указ о назначении кандидатур на посты вице-премьеров и министров нового правительства будет подписан уже сегодня.

В пятницу Медведев на встрече с Путиным в Сочи представил кандидатов в новый состав правительства России. Кардинальных перестановок отмечено не было.

После инаугурации Путина российское правительство ушло в отставку. Ранее Дмитрий Медведев был назначен на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру на данную должность предложил Госдуме президент РФ Владимир Путин.