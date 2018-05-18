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Медведев представил Путину кандидатов в новый состав кабинета министров РФ
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    Медведев представил Путину кандидатов в новый состав кабинета министров РФ

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    Медведев представил Путину кандидатов в новый состав кабинета министров РФ

    Сочи, 18 мая. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи представляет кандидатов в новый состав правительства России.

    Дмитрий Медведев в начале недели представил Владимиру Путину структуру нового кабмина.  Кардинальных перестановок отмечено не было. Изменения коснулись Минобразования, которое предлагается разделить на два отдельных ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Ожидается, что состав правительства будет объявлен 18 мая.

    Автор: Ирина Селезнева
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