Медведев представил Путину кандидатов в новый состав кабинета министров РФ

Сочи, 18 мая. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи представляет кандидатов в новый состав правительства России.

Дмитрий Медведев в начале недели представил Владимиру Путину структуру нового кабмина. Кардинальных перестановок отмечено не было. Изменения коснулись Минобразования, которое предлагается разделить на два отдельных ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Ожидается, что состав правительства будет объявлен 18 мая.