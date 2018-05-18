Криминалист назвал возможные мотивы мужчины, напавшего с шилом на пенсионерку в Москве

Москва, 18 мая. Криминалист назвал возможные мотивы мужчины, который накануне в Москве напал с шилом на пенсионерку и зверски ее избил. Специалист предположил, что у преступника есть криминальное прошлое, а к пострадавшей он испытывал ненависть.

Психиатр‐криминалист Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов отметил, что шило применяется в бандитском сообществе: при точном ударе шилом следов практически не остается, и специалисты должны потратить время, чтобы подтвердить факт убийства.

«Конечно, он опытный человек в таких делах, потому что применил шило, не нож, не молоток. Преступник, безусловно, из уголовного мира», — пояснил Виноградов в беседе с телеканалом «Подмосковье 360».

Специалист также предположил, что с пострадавшей преступника могли связывать межличностные отношения. По мнению психиатра, мужчина вымещал на пенсионерке злобу.

«Необходим мотив ненависти, чтобы с такой страшной жестокостью расправиться с пожилой женщиной», — заключил эксперт.

Напомним, в ночь на 17 мая 25-летний житель Москвы без явных причин набросился на пожилую женщину и нанес ей несколько ударов шилом возле жилых домов по улице Борисовские Пруды. Пенсионерка была срочно госпитализирована в тяжелом состоянии. Скрывшийся с места преступления мужчина был задержан столичными правоохранителями.