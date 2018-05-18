Специалист раскрыл секрет феномена аудиоиллюзии «Янни» и «Лорел»

Москва, 18 мая. Специалист по психоакустике объяснил феномен звуковой иллюзии, которая вызвала споры среди пользователей Сети.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой повторяется одно слово. Часть пользователей утверждает, что голос на записи произносит имя «Лорел», другие слышат его как «Янни».

Специалист по психоакустике Сергей Броницкий на протяжении двух дней изучал аудиозапись, прослушивая ее в разной скорости и меняя тональность, после чего раскрыл секрет данного феномена.

«Феномен прост. Yanny слышат люди, способные к сверхбыстрому восприятию информации», — сказал Сергей Броницкий в комментарии телеканалу «360».

Он также добавил, что воспринимавшие слово «Лорел», смогут расслышать «Янни», если будут находиться подальше от источника воспроизведения и сделают звук тише. Данный феномен объясняется тем, что при прослушивании аудиозаписи на расстоянии человеку необходимо максимально сконцентрироваться и заставить мозг напряженно работать.