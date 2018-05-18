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18 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018
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    18 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

    Украина ввела новые санкции против России. В Сирии после от боевиков зачистили Растанский котел. Призывавший взорвать Крымский мост журналист рассказал о поддержке Климкина. Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018.
    14:31 18 Мая 2018
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    Украина ввела новые санкции против России

    18 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

    Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России. Документ, был опубликован минувшей ночью на сайте президента Украины. В основу указа легло решение совета национальной безопасности незалежной. При этом запреты Киева, распространяются и на субъекты, в отношении которых введены ограничительные меры правительствами США и Европейского союза.

    В Сирии после от боевиков зачистили Растанский котел

    18 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

    В Сирии после шести лет конфликта от боевиков полностью зачистили Растанский котел и участки к северу от Хомса. Контроль на территории вернулся под управление официального Дамаска. По этому поводу тысячи жителей городов Талль-Бисса и Ар-Растан вышли на улицы, чтобы поблагодарить Сирийскую армию за победу над группировками. Теперь люди без страха покидают свои дома, не боясь столкнуться с террористами, которые могли безнаказанно чинить любые погромы и беспорядки. Отметим, что сейчас внутри бывшего Растанского котла уже стартовали восстановительные работы. 

    Призывавший взорвать Крымский мост журналист рассказал о поддержке Климкина

    18 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

    Призвавший Украину взорвать Крымский мост журналист из США Том Роган заявил, что глава украинского МИД Павел Клмикин обещал ему помощь и поддержку его попытаются отправить в колонию строгого режима «Черный дельфин». Об этом в Twitter написал сам журналист. По его словам, Напомним, 15 мая издание Washington Examiner опубликовало колонку Рогана, о том, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». Российские Дипломаты напомнили об уголовном преследовании за призывы к терроризму. Следственный комитет возбудил против Рогана уголовное дело. 

    Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

    18 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

    Дискуссии Петербургского международного экономического форума будут проходить без участия посла США в РФ Джона Хантсмана. Об этом дипломат заявил в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter американского посольства в Москве. При этом он планирует встретиться с максимально возможным количеством собеседников, чтобы поговорить о перспективах на будущее. Отметим, что дипломат был заявлен в программе форума в качестве спикера сессии «Россия – США». 
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