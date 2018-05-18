Военный эксперт объяснил, почему террористам в Сирии стоит бояться российского ПТРК «Корнет»

Действующие на севере Сирийской арабской республики террористы начали распространять слухи о российских противотанковых ракетных комплексах «Корнет-Д», которые поступили на вооружение САА. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, наблюдающий за деятельностью радикальных исламистов.

В качестве доказательства использования современного российского ПТРК боевики приводят фото уничтоженного пикапа, который принадлежал группировке «Джейш аль-Изза». Во время подрыва ракеты «Корнета», были ликвидированы четыре члена группировки. При этом удар по технике был нанесен с расстояния более чем семь километров.

Кроме того, боевики сообщают и о других случаях атак с большого расстояния, которые они ранее принимали за авиаудары.

«А тут нечему удивляться, ведь противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д» по своим тактико-техническим характеристикам является одним из лучших в мире. Его максимальная дальность стрельбы ракетой ФМ-3 (9М133ФМ-3 — прим. ред.) составляет 10 км, а бронепробиваемость 1300 мм. Есть фугасные боевые части, тандемно-кумулятивные, термобарические — выбирай что хочешь. Может уничтожать даже воздушные цели», — пояснил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Однако, по словам военного аналитика, нанесение удара на максимальную дальность в 10 км ограничивается только умением оператора установки и опытом его работы в боевых условиях. Именно по этой причине собеседник ФАН удивлен, что цель была поражена с расстояния в 7 км.

«Наши военные специалисты настолько хорошо обучили сирийцев, что и они стали бить очень точно. А вообще сам комплекс можно очень эффективно использовать для поражения не только джипов и легкобронированной техники, но и танков. Все вкладывается в ТТХ, так что террористам действительно стоит бояться российских ПТРК», — заключил эксперт.

«Корнет-Д» — это глубоко модернизированная версия российского ПТРК «Корнет». В отличие от предшествующих ему установок «Фагот», «Конкурс» и «Метис» управление ракетой ПТУР осуществляется не по проводам, а по лазерному лучу. Последние версии пусковых устройств ПТРК могут реализовать концепцию «выстрелил и забыл» за счет автомата захвата и сопровождения цели. Однако при этом цель должна оставаться в пределах видимости пускового устройства до момента попадания ракеты.

Более того, «Корнет-Д» может преодолевать современные средства активной защиты.