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Кремль уточнил темы переговоров Путина и Макрона в Петербурге
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    Кремль уточнил темы переговоров Путина и Макрона в Петербурге

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    Кремль уточнил темы переговоров Путина и Макрона в Петербурге

    Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин проведет встречу лидером Франции Эммануэлем Макроном в Санкт-Петербурге, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о ядерной программе Ирана, а также ситуация на Украине и в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    С 24 по 25 мая президент Франции будет находиться в Санкт-Петербурге с официальным визитом, в ходе которого примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума​​​. В ходе визита состоится двусторонняя встреча Владимира Путина и Эммануя Макрона.

    Главы государств обсудят развитие российско-французских отношений, ситуацию в Сирии и на Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Кроме того, в ходе встречи будет подписан ряд совместных документов.

    Автор: Алексей Громов
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