У Европы взыграла гордость: эксперты оценили запуск процедуры блокировки санкций США по Ирану

Европейский союз запустил процедуру, которая активизирует закон, блокирующий санкции Соединенных Штатов по Ирану. Эта мера может вступить в силу до 6 августа. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Запущен официальный процесс активации «блокирующего постановления» путем обновления списка санкций США в отношении Ирана, подпадающего под его сферу действия. «Блокирующий закон» запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные последствия санкций США, позволяет компаниям взыскивать убытки, вытекающие из таких санкций, и сводит на нет действие в ЕС любых решений иностранных судов, основанных на них», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Брюссельский поводок

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков пояснил ФАН: евробюрократия начинает прислушиваться к национальным европейским элитам, которые не первый год стонут под гнетом навязанных американцами санкций. Как и в случае с антироссийскими санкциями, в политических играх против Ирана под угрозой оказались дорогостоящие контракты европейских компаний.

Антироссийский консенсус еще крепок, но заявления о его абсурдности от бизнеса и даже ряда региональных властей Европы звучат все громче. Европейский бизнес сегодня играет все большую роль в политической повестке Европы, и ему давно претит брюссельский поводок, который крепко держит Вашингтон.

«Брюссель до конца надеялся, что выбирать между своими экономическими интересами в Иране и политической дружбой с Вашингтоном не придется. Но жесткость эксцентричного американского президента, похоже, развеяла все надежды. Сделка с Ираном о приостановке ядерной программы была подписана в ООН еще при президентстве [Барака] Обамы, тогда как [Дональд] Трамп, назвавший ее самым «худшим соглашением США за всю историю», еще во время избирательной кампании обещал ее разорвать, называя Иран «страной — террористом номер один», — рассказал Иван Скориков.

По словам эксперта, ворча, но продливая соглашение, Белый дом до поры до времени уговаривал союзников выступить единым фронтом, как против России. Однако политическая позиция стран ЕС против РФ обусловлена геополитическим и экономическим противостоянием на территории самой Европы. После снятия санкций с Ирана в 2015 году европейские компании массово вступили в торговые отношения с Тегераном, чего Штаты не могли позволить себе по политическим принципам.

«США не торгуют с Ираном и, в отличие от стран ЕС, ничего не теряют от возобновления санкций. Зато они приобретут геополитическую выгоду среди союзников, Израиля и Саудовской Аравии, которым в случае очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке снова можно продать оружие. Ну и нельзя списывать со счетов аргумент, что у Европы взыграла далеко припрятанная гордость, им становится неприятно, что за них снова хотят все решить», — добавил Иван Скориков.

Если Брюссель заблокирует санкции США по Ирану, то, по мнению экспертов, это может обернуться разладом в западном мире. Тем более, что американский президент — человек в обидчивый и мстительный.

«России это только на руку, поскольку у нас и наших сторонников среди евроскептиков появится прецедент, которым мы сможем апеллировать к здравому смыслу — постепенному снятию антироссийских санкций», — резюмировал Иван Скориков.

Не допустить усиление Ирана

Политолог Юрий Якорь в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что у ЕС существуют свои экономические отношения с Ираном, и понятно, что они совсем не рады решениям американского руководства.

«Я не думаю, что борьба с иранской ядерной программой носит для Трампа декларативный характер, как во многом борьба с Россией. Трамп действительно считает опасной для себя, для Америки и для Израиля дальнейшее усиление Ирана. За редким исключением ничего не будет с американо-европейскими отношениями, как ничего с ними не было после переноса посольства США из Израиля в Иерусалим. Все возмутились, но ничего не изменилось. Даже санкции, которые были введены США против российского алюминия, сейчас заметно смягчают, что уж ждать от гораздо менее важных разборок вокруг Ирана», — заключил Юрий Якорь.

Дымовая завеса

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что пока США не возобновили в полном объеме санкции против Ирана и не ввели в действие санкционный пакет против европейских компаний, работающих с Ираном в нарушение этих американских ограничительных мер. Поэтому, подчеркнул эксперт, трудно говорить о том, будет ли работать данная процедура блокировки санкций или нет.