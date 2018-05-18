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Оппозиция в Киеве​​​​​ готова взять главреда РИА Новости Украина на поруки
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    Оппозиция в Киеве​​​​​ готова взять главреда РИА Новости Украина на поруки

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    Оппозиция в Киеве​​​​​ готова взять главреда РИА Новости Украина на поруки

    Москва, 18 мая. В украинской партии «Оппозиционный блок​​» заявили, что готовы взять на поруки арестованного СБУ руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.  

    В сообщении, опубликованном на сайте партии, говорится, что «Оппозиционный блок​​​​​​​​​» выступает за свободу слова и будет «пристально следить» за процессом над журналистом.

    «Ни о какой свободе слова на Украине речи не идет… Мы готовы взять задержанного журналиста на поруки и будем следить за ходом судебного разбирательства», — отмечается в комментарии украинской партии.

    Напомним, во вторник сотрудники СБУ провели операцию против РИА Новости Украина. Обыски прошли дома у сотрудников агентства и в редакции, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан. 17 мая суд в Херсоне арестовал его на 60 дней.

    Министерство иностранных дел России в связи с ситуацией выразило Киеву решительный протест. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что похищения журналистов, а также квазисудебные процессы над представителями СМИ стали рутиной для киевских властей.  

    Автор: Федор Веснин
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