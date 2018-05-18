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Роскомнадзор заблокировал 259 сайтов из-за продажи поддельных билетов и сувениров к ЧМ-2018
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    Роскомнадзор заблокировал 259 сайтов из-за продажи поддельных билетов и сувениров к ЧМ-2018

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    Роскомнадзор заблокировал 259 сайтов из-за продажи поддельных билетов и сувениров к ЧМ-2018

    Москва, 18 мая. Роскомнадзор заблокировал 259 страниц интернет-сайтов, через которые осуществлялась продажа билетов на матчи и контрафактной сувенирной продукции к чемпионату мира по футболу.

    Пресс-служба ведомства сообщает, что на основании требований Роскомнадзора противоправная информация с большей части интернет-ресурсов была удалена. Направлены соответствующие уведомления владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга, пишет РИА Новости.

    Операторы связи ограничивают доступ к шести страницам, где размещена информация о контрафактных билетах на футбольных матчи. Доступ будет восстановлен после выполнения указанных в судебных решениях требований.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет на территории РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Автор: Екатерина Кухарева
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