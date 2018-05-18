Роскомнадзор заблокировал 259 сайтов из-за продажи поддельных билетов и сувениров к ЧМ-2018

Москва, 18 мая. Роскомнадзор заблокировал 259 страниц интернет-сайтов, через которые осуществлялась продажа билетов на матчи и контрафактной сувенирной продукции к чемпионату мира по футболу.

Пресс-служба ведомства сообщает, что на основании требований Роскомнадзора противоправная информация с большей части интернет-ресурсов была удалена. Направлены соответствующие уведомления владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга, пишет РИА Новости.

Операторы связи ограничивают доступ к шести страницам, где размещена информация о контрафактных билетах на футбольных матчи. Доступ будет восстановлен после выполнения указанных в судебных решениях требований.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет на территории РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.