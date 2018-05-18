Путин назвал важной площадкой Общероссийский конгресс муниципальных образований

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Общего собрания Общероссийского конгресса муниципальных образований. Глава государства отметил, что местное самоуправление играет главную роль в формировании городской среды.

Конгресс является важной площадкой для обсуждения проблем местного самоуправления, повышения его эффективности, поиска новых ресурсов, усовершенствования законодательства. Глава государства добавил, что российские власти уделяют внимание укреплению института местного самоуправления, чтобы улучшать качество жизни людей, помогать реализовать гражданские инициативы и поддержать представителей деловых кругов.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В поздравлении говорится, что именно муниципальная власть ответственна за развитие городов и сел, принципиальную модернизацию инфраструктуры. Владимир Путин уверен, что форум поможет участникам поделиться опытом и станет основой для последующих шагов, направленных на развитие регионов.