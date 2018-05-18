Меню
Общество
Путин назвал важной площадкой Общероссийский конгресс муниципальных образований
Политика
Ряд документов готов к подписанию по итогам переговоров Путина и Абэ — Кремль
Следующая новость
Загрузка...

    Путин назвал важной площадкой Общероссийский конгресс муниципальных образований

    32

    Путин назвал важной площадкой Общероссийский конгресс муниципальных образований

    Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Общего собрания Общероссийского конгресса муниципальных образований. Глава государства отметил, что местное самоуправление играет главную роль в формировании городской среды.

    Конгресс является важной площадкой для обсуждения проблем местного самоуправления, повышения его эффективности, поиска новых ресурсов, усовершенствования законодательства. Глава государства добавил, что российские власти уделяют внимание укреплению института местного самоуправления, чтобы улучшать качество жизни людей, помогать реализовать гражданские инициативы и поддержать представителей деловых кругов.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В поздравлении говорится, что именно муниципальная власть ответственна за развитие городов и сел, принципиальную модернизацию инфраструктуры. Владимир Путин уверен, что форум поможет участникам поделиться опытом и станет основой для последующих шагов, направленных на развитие регионов.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.