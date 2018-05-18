В госсовете Крыма жестко ответили Порошенко, обвинившему Россию в «притеснении» крымских татар

18 мая отмечается скорбная дата в истории нашей страны — День памяти жертв депортации народов Крыма в 1944 году. В связи с этой датой президент Украины Петр Порошенко, отдав дань памяти жертвам репрессий, не преминул сделать выпад в адрес России, фактически проведя параллель между сталинской депортацией и положением крымских татар сегодня, после воссоединения Крыма с Россией.

«Мы никогда не забудем циничного преступления советского режима, преступления против целого народа, против всего человечества. Уверен, что и современные преступники [так Порошенко называет российские власти — прим. ФАН] понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, и украинский Крым [Крым является неотъемлемой частью РФ по итогам референдума 2014 года — прим. ФАН] снова станет свободным», — написал Порошенко в своем Facebook.

Сегодняшнее положение крымских татар не имеет ничего общего не только со сталинскими временами, но и с временем, когда полуостров был в составе Украины, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов.

«Порошенко сравнил депортацию крымских татар с нынешним временем? Да он просто не в своем уме! — эмоционально отметил зампред госсовета Крыма. — Он бы лучше в свое время, когда ходил под крылышком [экс-президента Украины Виктора] Ющенко, попытался что-нибудь сделать для крымских татар — хотя бы издать закон или указ, реабилитирующий крымских татар, вместо того, чтобы такой бред нести — сравнивать нынешнее положение Крыма с теми временами!»

По словам Ремзи Ильясова, сегодня Крым как часть России буквально возрождается после упадка, в который пришел полуостров за время, пока был в составе Украины. Зампред госсовета Крыма отметил, что эти улучшения чувствуют на себе и крымские татары — коренное население полуострова.

«Сегодня Крым —это огромная строительная площадка, здесь многое строится, решаются различные проблемы, которые не решались 23 года [пока полуостров был под властью Украины], — отметил Ильясов. — Невозможно за три-четыре года решить все проблемы, доставшиеся в наследство от Украины, которые не решались столько лет. А сегодня все делается для людей, деньги выделяются», — отметил Ильясов.

По словам зампреда Госсовета Крыма, для крымских татар создаются все условия для развития их национальной культуры.

«Вы, наверное, слышали, мы уже построили [крымско-татарские] школы, детские сады, улучшаем коммунальную инфраструктуру, строим мемориальный комплекс, строим соборную мечеть. Открыли татарское телевидение и радио. Функционирует Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр, есть ансамбли, музей, библиотека, выпускаются газеты на крымско-татарском языке. Так что не знаю, что там имел в виду Порошенко», — отметил собеседник ФАН.

По словам Ильясова, конечно еще есть проблемы, но эти проблемы успешно решаются.

«Все социально-экономические проблемы мы решим в ближайшем будущем, и к 2020 году Крым действительно изменит свой облик. Так что у всех нас, в том числе у крымских татар, идет нормальная жизнь. Как живет Россия, так живем и мы», — резюмировал Ремзи Ильясов.

Напомним, 18 мая 1944 года началась сталинская депортация народов Крыма, в первую очередь крымских татар, которых незаконно обвинили в коллаборационизме во время оккупации полуострова гитлеровскими войсками. В течение нескольких дней из Крыма было выселено 238,5 тысяч крымских татар — почти все крымско-татарское население. Многие из тех, кто был депортирован в Среднюю Азию, впоследствии погибли от голода.

После смерти Сталина высшие государственные органы СССР, а позднее России и Украины признали депортацию народов Крыма незаконной и преступной, и крымские татары получили возможность вернуться на родину. В то же время, пока Крым находился в составе Украины, там так и не был принят закон о реабилитации крымских татар, это сделала только Россия. В 2014 году — после воссоединения Крыма с Россией — президент РФ Владимир Путин издал указ о реабилитации пострадавших от депортации народов Крыма.

Отметим, после воссоединения Крыма с Россией часть лидеров крымско-татарского народа отказалась признать российский статус полуострова. Так называемый «меджлис1 крымско-татарского народа» был признан в РФ экстремисткой организацией и запрещен. Лидеры «меджлиса» осели в Киеве и вместе с украинской властью пытаются дискредитировать политику России в отношении крымских татар.

1 Организация запрещена на территории РФ.