Звукооператор ВГТРК ранен в Донбассе при обстреле, в котором погиб комбат «Пятнашки»

Донецк, 18 мая. Под обстрел украинских силовиков в Донбассе попала съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), ранен звукооператор Игорь Уклеин.

Как сообщает телеканал «Россия 24», съемочная группа корреспондента Александра Сладкова попала под тот же обстрел, в котором погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай».

Напомним, Мамиев получил серию ранений в голову, живот и грудь. Он был экстренно госпитализирован, но медикам не удалось спасти комбата. Ранее сообщалось, что прощание с Мамиевым пройдет в театре оперы и балета Донецка.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. В целях урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, вводились режимы перемирия. Однако из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.