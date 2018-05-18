Евросоюз аннулировал санкции США против Ирана

Москва, 18 мая. Европейская комиссия приняла решение аннулировать действие антииранских санкций Вашингтона на территории ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия, приняв первый пакет мер по защите компаний Евросоюза в Иране от санкций США, утвердила «блокирующий регламент». Согласно документу предприятиям Евросоюза запрещено выполнять экстерриториальные санкции.

«[Регламент] аннулирует действие на территории ЕС любых иностранных судебных решений по исполнению санкций США», — говорится в документе.

При этом организациям разрешается в судебном порядке возмещать убытки от действий третьих лиц, которые выполняли санкции США.

Также стало известно, что еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете приедет в Тегеран. Его встреча запланирована на эти выходные. Отмечается, что темой встречи станет развитие энергетического сотрудничества между Европейским союзом и Ираном.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил 8 мая, что США выходят из сделки по ядерной программе Ирана. Немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что менять соглашение с Ираном из-за позиции США будет неправильным.