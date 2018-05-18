Меню
Политика
Евросоюз аннулировал санкции США против Ирана
Новости Сирии
Сирия: четыре мощных взрыва прогремели вблизи авиабазы САА в Хаме
Следующая новость
Загрузка...

    Евросоюз аннулировал санкции США против Ирана

    97

    Евросоюз аннулировал санкции США против Ирана

    Москва, 18 мая. Европейская комиссия приняла решение аннулировать действие антииранских санкций Вашингтона на территории ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

    Еврокомиссия, приняв первый пакет мер по защите компаний Евросоюза в Иране от санкций США, утвердила «блокирующий регламент». Согласно документу предприятиям Евросоюза запрещено выполнять экстерриториальные санкции.

    «[Регламент] аннулирует действие на территории ЕС любых иностранных судебных решений по исполнению санкций США», — говорится в документе.

    При этом организациям разрешается в судебном порядке возмещать убытки от действий третьих лиц, которые выполняли санкции США.

    Также стало известно, что еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете приедет в Тегеран. Его встреча запланирована на эти выходные. Отмечается, что темой встречи станет развитие энергетического сотрудничества между Европейским союзом и Ираном.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил 8 мая, что США выходят из сделки по ядерной программе Ирана. Немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что менять соглашение с Ираном из-за позиции США будет неправильным.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.